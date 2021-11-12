أسامة أبوالسعود



دشنت وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد وبالشراكة مع مركز نظم المعلومات بالوزارة التحديث الجديد لتطبيق تسجيل خطبة الجمعة (الإصدار الثاني). ولفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لتسجيل خطبة الجمعة يشتمل على العديد من التغييرات والمميزات التي كان يفتقدها الإصدار السابق، ومن أهمها:



- الاطلاع على التعاميم الصادرة من قطاع المساجد.



- الاطلاع على الخطبة المذاعة أثناء القيام بالتسجيل.



- توسيع وتطوير عملية البحث في الخطب المسجلة، وغيرها من المميزات التي تخدم شاغلي الوظائف الدينية.