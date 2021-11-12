استقبل نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري في ديوان عام الوزارة نائب وزير خارجية كندا السفيرة مارتا مورغان والوفد المرافق لها، حيث عقدت مشاورات تم خلالها بحث عدد من أوجه علاقات الصداقة بين الكويت وكندا وسبل تطويرها وتعزيزها إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقد أشادت السفيرة مورغان بالدور التي تقوم به الكويت في دعم الأمن والاستقرار وتقدمت بالشكر لدور الكويت الإنساني في تسهيل عمليات الإجلاء التي قامت بها كندا لديبلوماسيها ورعاياها وغيرهم من أفغانستان.



حضر المشاورات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين الوزير المفوض صلاح الحداد وسفير كندا لدى الكويت علياء مواني.