أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الحرص على تحديث وتطوير جميع منشآت الوزارة الحيوية والخدمية وتحسين مستوى وجودة الخدمات والسلع المقدمة الى منتسبيها وأسرهم تقديرا وعرفانا بدورهم الوطني المشرف الذي يقومون به دفاعا عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره.



جاء ذلك في بيان صحافي للوزارة بمناسبة تدشين الشيخ حمد جابر العلي التوسعة الجديدة لجمعية السوق المركزي للعاملين في «الدفاع» بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائبه الفريق الركن فهد الناصر.



وبحسب البيان اطلع وزير الدفاع على التوسعة الجديدة واستمع إلى شرح من رئيس السوق المركزي العقيد عبدالله الفهد الذي سلط الضوء على أهم التغييرات التي تم استحداثها لتلبية الاحتياجات والمتطلبات والكماليات لرواد السوق والعمل على توفير السلع والبضائع ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية. وأشاد الشيخ حمد جابر العلي بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة والعاملون في الجمعية وأسهمت في إنجاز التوسعة الجديدة للسوق المركزي بغية توفير جميع الخدمات والتسهيلات لمنتسبي وزارة الدفاع وأسرهم.



كان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله رئيس مجلس إدارة جمعية السوق المركزي للعاملين في وزارة الدفاع اللواء الركن فهد الطريجي وعدد من قيادات الإدارة حيث رحب الطريجي بالوزير والحضور وعبر عن شكره وتقديره على رعايته لحفل تدشين التوسعة الجديدة.



وأكد الطريجي حرص مجلس الإدارة على تسريع وتيرة تنفيذ التوسعة والإنجازات الإنشائية لتحقيق أكبر قدر من التنوع في السلع والخدمات المقدمة لرواد السوق.