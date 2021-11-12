شارك رئيس قوة الإطفاء العام بالانابة اللواء صالح الانصاري عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري للدول العربية بالمنتدى الاقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الذي تنظمه المملكة المغربية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة من 8 الى 11 نوفمبر الجاري.



ويهدف المنتدى الى اعتماد مخرجات المنتدى الاقليمي ومنها اعلان الرباط للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل ذات الاولوية للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2021-2024 وبيانات العمل الطوعية لمجموعات اصحاب المصلحة الخمس.



حضر الاجتماع وزراء ورؤساء وفود المنطقة العربية ، كما حضرت مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وضابط الاتصال الوطني مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدم د. مشاري جابر.