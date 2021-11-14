أسامة دياب



كشف عميد السلك الديبلوماســـي سـفـيــر طاجيكستان لدى البلاد د.زبيد الله زبيدوف أن قرار إعفاء الكويتيين من تأشيرة دخول طاجيكستان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام القادم. وأوضح د.زبيدوف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن إعفاء الكويتيين من التأشيرة يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ومدى حرصهما على توثيق العلاقات المشتركة في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف أن قرار إعفاء الكويتيين من التأشيرة يشمل منح الزائر إقامة مؤقتة لمدة شهر، يمكنه خلالها الاستمتاع بزيارة الأماكن المختلفة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له مردود بارز في عملية تنشيط السياحة الكويتية إلى بلاده، خاصة أن طاجيكستان تتمتع بتنوع سياحي وثقافي فريد، فضلا عن كونها بيئة ملائمة للاستثمارات.