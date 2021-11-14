بشرى شعبان



أصدر وزير الشؤون د.مشعان العتيبي قرارا بتشكيل لجنة للتنسيق مع اللجنة المختصة في مجلس الأمة بشأن مشروع قانون العمل الخيري، وحصلت «الأنباء» على نسخة من القرار اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالعزيز العجمي نائبا للرئيس.



‏وتختص اللجنة وفقا للقرار التنسيق مع اللجنة المختصة بمجلس الأمة بشأن مشروع قانون العمل الخيري بما يلي:



- إيفاد من يمثلها لحضور الاجتماعات التنسيقية في هذا الشأن.



- التنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن كافة المقترحات والآراء حول الأحكام والمواد التي يتناولها مشروع القانون.



- صياغة ومراجعة مواد المشروع والتعديلات التي تتم عليه وفقا لاختصاصات الوزارة ومتطلبات تطوير العمل الخيري.



- المشاركة في تطبيق النظم الرقمية وخطة الميكنة لخدمات الإدارة.



- بناء وتطوير نظام الحوكمة بما يحقق ضمان حماية العمل الخيري ورفع مستوى الموثوقية فيه.



- وضع خطط إعلامية لتوعية ونشر ثقافة العمل الخيري وتعزيز ثقة المجتمع به.



- العمل على دعم تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارة والجمعيات بما يصب في صالح تطوير الممارسات الإدارية والمالية واستخراج البيانات والإحصائيات التي تعكس أداء الجمعيات الخيرية.



وينص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير شهرية ترفع للقطاع المعني.