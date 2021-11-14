دمشق ـ هدى العبود



أعلنت نقابة الفنانين السوريين ان نقيب الفنانين زهير رمضان يمر بعارض صحي (التهاب رئوي)، وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء بإذن الله.



وأضافت النقابة أن رمضان وجه الشكر لجميع من يريد الاطمئنان عنه، وأشارت إلى أنه «لا يستطيع التكلم أو المراسلة بسبب وضعه الصحي».



وأعلنت أن الزيارات حجبت عنه حرصا من الأطباء على صحته ولحين شفائه التام وعودته إلى الساحة الفنية بخير.



«الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل، ان يتم الشفاء لنقيب الفنانين السوريين زهير رمضان ليعود الى مزاولة نشاطه الفني والإداري وهو بأحسن حال.