دمشق ـ هدى العبود



كشف الفنان السوري عابد فهد، عن انه يقف أمام كاميرا المخرج أيلي سمعان لتجسيد دور البطولة من المسلسل «الذي حمل اسم شتي يا بيروت» الذي تصدت لإنتاجه شركة الصباح العملاقة في مجال الانتاج والتصوير في منطقة الأشرفية.



وعن مضمون العمل قال: القصة تدور في إطار التشويق والإثارة، حمل بأحداثه فكرة الثأر واﻻنتقام لشقيقين يمثلان الخير والشر، كما انه مشحون بالعواطف والانهيارات والانكسارات والحب والألم والخوف علما ان الشقيقان من أم وأب واحد.



من جهة ثانية، وضع القائمون على العمل الدرامي الذي يجمع عابد فهد وفادي أبي سمرا وزينة مكي فايز كزوك ورامز الأسود وعمر ميقاتي ولين غرة وغيرهم مدة ثلاثة أشهر للتصوير، ولغاية اليوم لم يتم تمديد تلك الفترة الزمنية.



في هذا السياق، ترجح المعلومات ألا يدخل «شتي يا بيروت» السباق في شهر رمضان 2022.



المسلسل من تأليف بلال شحادات وسيعرض حصريا عبر منصة «شاهد» كما تعاونت شركة الصباح إخوان المنتجة للعمل مع المغني بشار الجواد لغناء شارة المسلسل التي كتبها مازن ضاهر ولحنها فضل سليمان.



يذكر أن «شتي يا بيروت» يتألف من 30 حلقة، ويدور حول صراعات الإنسان بين الهجرة والعودة إلى أرض الوطن. كذلك يلقي الضوء على الصداقة التي لا تموت مع الوقت، كما ان أجواء التصوير يسودها نوع من القلق والتخوف بسبب الظروف التي ترافق انتشار فيروس كورونا، لكن الشركة اتخذت كل الإجراءات الوقائية تتخذها الشركة المنتجة من أجل سلامة الكاست الفني.