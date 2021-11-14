القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة شيرين رضا عن نصيحة تلقتها من والدها الفنان محمود رضا في طفولتها، مؤكدة أنه حذرها من «جمالها» وانها ستدفع ثمن هذا الجمال بالتورط في عدة مشاكل، ونصحها بعدم الاعتماد في المستقبل على هذه المنحة الربانية، وتنمية قدراتها في مجال عملها حتى تتمكن من إثبات نفسها.



وردت شيرين، خلال لقائها في برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، على سؤال، هل تعتبر الجمال نعمة أم نقمة؟ بقولها: «طبعا الجمال نعمة من عند ربنا، وحاجة حلوة، ولكن والدي قال لي حينما كنت صغيرة أنت حلوة، وسيكون لديك مشكلات كثيرة غدا عندما تكبرين لذا لا تعتمدي على شيء ليس لك فيه يد»، مضيفة: «لا أحب عمل شعري أو إضافة ميك آب، الحاجات دي مش بتبسطني ولكن اضطر أعملها».



وتابعت أن فريقا من أصحابها هم الذين يساعدونها في اختيار الملابس في المناسبات أو المهرجانات الفنية، مشيرة إلى أنها تحب الحيوانات الأليفة ولا تتذكر عدد الحيوانات التي تقتنيها. وأردفت: «مش فاكرة عددهم، بس خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا زدنا 12».