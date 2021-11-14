وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة قال في مقدمته:



لما كان القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، قد قرر منح المشاريع الوطنية المتضررة تمويلات ميسرة، بشرط الحفاظ على العمالة الوطنية لديه وشروط أخرى.



وطالب النائب أسامة الشاهين في سـؤالـه الموجه إلى وزير الماليـة ووزير الدولة للشؤون الاقـتـصـادية والاستثمار خليـفة حمادة بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ كم عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بطلب تمويل من البنوك التجارية كل على حدة؟



2 ـ كم عدد الطلبات التي وافقتم عليها؟



3 ـ ما إجراءات «بنك الكويت المركزي» لضمان استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القانون المشار إليه؟