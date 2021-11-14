وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح نص على ما يلي:



في مارس 2019 شكلت لجنة تحقيق فنية متخصصة للوقوف على ملابسات التدخلات لعرقلة عمل المسؤولين عن أداء الواجبات الوظيفية في المجلس الطبي العام وفق قانون المجلس الطبي العام.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن قرار تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها، وما توصلت إليه من نتائج، والإجراءات والقرارات المتخذة من قبلكم في هذا الشأن.



2- هل ثبت وجود تدخلات بقرارات اللجان في المجلس الطبي العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى إفادتي فيما إذا روجعت جميع القرارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية -إن وجدت-.



3- آلية عمل المجلس الطبي العام، وعدد اللجان المتخصصة التابعة له، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيلها.



4- هل هناك دراسات أو مقترحات أو تصور بشأن تطوير نظام العمل والإجراءات في المجلس الطبي العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة.



5- هل انتهى إعداد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويد بصورة ضوئية عنه.



6- هل توجد شكاوى من المراجعين على آلية العمل الإدارية في المجلس الطبي العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكاوى المقدمة والقرارات المتخذة بشأنها.



7- من خلال لجنة التحقيق السابقة، هل توجد ملفات مفقودة تخص المرضى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بآلية التعامل مع الملفات المفقودة، وما آلية تلافي فقدان الملفات في المستقبل؟ وهل يوجد مرضى صدرت بحقهم توصيات طبية على الرغم من فقدان ملفاتهم؟



8- ما أسباب عدم إنشاء مجالس طبية في المناطق الصحية لاستقبال المراجعين وتخفيف الضغط عن المجلس الطبي العام الرئيسي في منطقة الصباح الصحية؟