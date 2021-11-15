حنان عبدالمعبود



أكد مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي التطلع لإدراج مدينة صباح الأحمد السكنية ضمن منظومة المدن الصحية العالمية بما تضمه من مراكز رعاية صحية أولية متميزة، وتكاتف القطاعات الرسمية والأهلية لتقديم المزيد من الخدمات المجتمعية لأهالي المدينة، لافتا الى الدور المهم الذي تقوم به مراكز الرعاية الأولية سواء في العلاج المبكر أو الوقاية والتوعية، حتى انها أصبحت نموذجا يحتذى في هذا الجانب.



وخلال كلمته في احتفالية مركز صباح الأحمد للرعاية الصحية الأولية A التي تم تنظيمها أمس بمقر المركز برعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تحت شعار «إذا مو الحين.. متى؟»، توجه بالشكر نيابة عن المحافظ إلى العاملين بالمركز وفي عيادات السكر، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق طفرة علاجية خلال الفترات المقبلة، خاصة انه حاليا يعاني 4 من كل 10 أشخاص من أمراض مزمنة كالضغط أو السكري.



من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند الى وجود 108 مراكز للرعاية الأولية في الكويت، منها 28 مركزا في الأحمدي، و26 في العاصمة، و21 في الفروانية، و19 في الجهراء، و14 في حولي، لافتا إلى ان مدينة صباح الأحمد السكنية لا تقل أهمية عن باقي مناطق الكويت، لذا كان هناك اهتمام ملموس وواضح بالرعاية الصحية فيها، لافتا الى وجود العديد من المراكز الصحية الأولية والتخصصية التي تقدم خدماتها إلى آلاف المراجعين شهريا.



بدورها، قالت د.أسيل الصابري ان هذه الفعالية تم تنظيمها بمشاركة مجتمعية مع جمعية صباح الأحمد التعاونية تحت رعاية ودعم محافظ الأحمدي، متوجهة بالشكر الى كل من ساهم في إنجاحها.



وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم محافظ الأحمدي، حيث تسلم الدرع ممثل المحافظ، وعدد من المشاركين يتقدمهم د.أحمد الشطي ود.عبدالله السند ود.أسيل الصابري ورئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية وعدد كبير من الأطباء والفنيين والإداريين العاملين في المركز تقديرا لجهودهم المتميزة، ثم توجه الحضور الى افتتاح المعرض المصاحب للفعالية.