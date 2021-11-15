أعلن المدير الإقليمي لمكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) داود الأحمد أن الكويت احتفظت بمنصب نائب رئيس منظمة ملست العالمية بتزكية الجمعية العمومية القارية م.عدنان المير رئيس المكتب الإقليمي لملست آسيا لذلك المنصب.



وقال الأحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس الأحد إن المنظمة عقدت قمتها العالمية الافتراضية بمشاركة موسعة من أعضاء منظمة (ملست) وخبرائها من أكثر من 100 دولة لطرح ومناقشة العديد من الأنشطة.



وأوضح أن من أبرز الفعاليات التي شهدتها القمة كانت الحلقة النقاشية حول مستقبل (ملست) وذلك بمبادرة تقدم بها مكتب ملست آسيا وكانت عبارة عن مائدة مستديرة عن بعد تم التحضير لها منذ مدة طويلة.