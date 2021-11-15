وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.



ونص السؤال على ما يلي:



في تاريخ 11/3/2020 صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية بناء على ما قرره مجلس الوزراء من تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب فيروس كورونا المستجد، وما تبع ذلك من تعاميم وقرارات بالتمديد لأيام التعطيل أو تحديد نسب للدوام وما تم تقريره بشأن الفئات من الموظفين المعفين من الدوام.



وقد تضمنت تلك القرارات تأكيد عدم تأثير ذلك على احتساب مدد المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل استبعدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموظفين المعفين من الدوام من مكافأة الأعمال الممتازة مخالفة للتعميم والقرارات السابقة؟



2- هل خفض تقييم الموظفين المعفين من الدوام؟



3- هل خفض تقييم الموظفين الذين لم يشملهم قرار إعادة العمل بالدوام الجزئي واستبعدوا من كشوفات الأعمال الممتازة؟



4- هل سبق إخطار الموظفين بأي إجراءات جديدة تتعلق بتقييم الموظف أو شموله بمكافآت الأعمال الممتازة وتأثير الإعفاء أو التعطيل الرسمي على وضعه الوظيفي؟ مع تزويدي بالتعاميم والقرارات المتعلقة بذلك إن وجد.



5- هناك بعض الموظفين لديهم إعفاء رسمي من الدوام احترازيا لإصابتهم بأمراض مزمنة تقلل المناعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فما الإجراءات التي اتخذت لعدم تأثير ذلك على وضعهم الوظيفي واستحقاقهم لمكافأة الأعمال الممتازة؟



6- هل استثنت المؤسسة فئات معينة أو موظفين محددين وأدرجتهم ضمن المشمولين بمكافأة الأعمال الممتازة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات المتعلقة بضوابط وشروط استحقاق مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي المؤسسة.



7- صورة ضوئية من أي فتاوى قانونية استندت إليها المؤسسة في شأن تحديد الفئات المستحقة لمكافأة الأعمال الممتازة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من تعطيل أو إعفاءات سواء كانت هذه الفتاوى من ديوان الخدمة المدنية أو من إدارة الفتوى والتشريع أو من القطاع القانوني المختص في المؤسسة أو مكتب الوزير المختص.