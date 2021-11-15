أكد قائد منتخب هولندا المدافع فيرجيل فان دايك أن التعادل مع مونتينيغرو 2-2 «أمر مخز». وقال: «أنا لا أجد الكلمات المناسبة وأشعر بالغضب، كان أسلوب لعبنا في الشوط الثاني مخزيا، كنا نريد جميعا الاستحواذ على الكرة واللعب بشكل هجومي وتسجيل الأهداف، لكن في بعض الأحيان يجب التفكير بطريقة دفاعية أيضا»، مضيفا: لم يكن تنظيمنا جيدا، كان يجب الحفاظ على السيطرة وعدم الركض كثيرا إلى الأمام.



من جانبه، أبدى زميله المهاجم ممفيس ديباي عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها المباراة، وقال: «هذه ضربة قوية، لقد بعنا أنفسنا بسهولة، كان الأمر في أيدينا وأهدرنا الفرصة»، مضيفا هذه سذاجة شديدة، هذا تصرف طفولي، لقد كنا نعرف أن المباراة لم تكن سهلة لكن بعد التقدم بهدفين، يجب الخروج بالانتصار.