بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.جاسم الأنصاري، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام فعالية «اليوم العالمي لمرضى السكري» بالتعاون مع قسم المختبرات الطبية وقسم علوم الأغذية والتغذية بكلية العلوم الصحية وبمشاركة من إدارة الخدمات العامة، وذلك بديوان عام الهيئة في الشويخ.



وتم خلال الحملة التوعية بمرض السكري والتعريف بطرق الوقاية منه من خلال الفحص الدوري والحمية الغذائية المفترض اتباعها للحالات المصابة به ونماذج لبعض الوجبات الغذائية الصحية لهم، وتم فحص وأخذ قياس مستوى السكر في الدم للعاملين بالهيئة والطلبة الزائرين من مختلف الكليات والمعاهد.



حضر الفعالية كل من نائب المدير العام للشئون الإدارية بالإنابة ومدير إدارة أعضاء هيئة التدريس والتدريب د.حسن الفجام، ومدير إدارة الأمن والسلامة م.فنيس العجمي وعدد من العاملين بالهيئة.