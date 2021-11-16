وزارة الشؤون ملتزمة بلوائح وضوابط ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بدوام الموظفين

بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية صالح العجيل في تصريح لـ «الأنباء» ان قطاع «المالية والادارية» في الوزارة لم تسجل عليه أي ملاحظة من ديوان المحاسبة، لافتا الى ان ذلك يعد إنجازا للعاملين بالقطاع وجهودهم المميزة ولابد من توجيه الشكر لهم جميعا.



وقال: اننا نسير وفق توجيهات الجهات الرقابية المتواجدة بالوزارة، وقد تم تحقيق إنجاز مميز بعدم تسجيل اي ملاحظة الى القطاع في تقرير ديوان المحاسبة.



ورد على سؤال حول طرح المشاريع الانشائية التي تم تأجيلها نتيجة جائحة كورونا في الميزانية الماضية، اوضح العجيل انه وفقا لتعميم مجلس الوزراء بتخفيض الميزانية 10% سيتم ترحيل بعض المشاريع الى ميزانية عام 2023/2024، مشيرا الى ان المشاريع الانشائية المدرجة والتي سيتم ترحيلها 4 مشاريع.



وبخصوص الكوادر المالية، ذكر ان الشؤون الادارية لم تبخل عن متابعة أي كوادر او مزايا مالية للموظفين، لافتا الى ان ديوان الخدمة اكد انه حاليا لا توجد أي كوادر في المرحلة المقبلة وأي كوادر تعتمد سنبلغ العاملين بهـــا.



وعن مطالبة الموظفين العاملين بنظام النوبة (أ) ببعض المطالب، بين ان الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الخدمة المدنية وأنظمة وضوابط ديوان الخدمة المدنية.