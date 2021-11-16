دمشق - هدى العبود



نشرت الفنانة سلاف فواخرجي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» وتظهر فيها برفقة مجموعة من زميلاتها خلال تصوير مشاهدها في مسلسل «عنبر 6»، حيث تدور أحداث العمل في سجن للنساء.



مسلسل «عنبر 6» معالجة هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وإخراج علي العلي، وتقارب حكايته عالم سجون النساء، ومستوحاة من قصص حقيقية هزت الرأي العام، ويقدم العمل كل شخصياته بشكل جريء وجديد، ويعد من الأعمال الضخمة إنتاجيا، حيث تم بناء ديكورات خاصة له على مساحة ضخمة.



ويضم مجموعة من أبرز النجوم العرب من الكويت، مصر، السعودية، العراق، سورية، لبنان، ومنهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر وغيرهم.