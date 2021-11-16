بيروت - بولين فاضل



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغنية للفنانة نوال الزغبي بعنوان «نقطة انتهى»، والانتشار الكبير للأغنية دفع نوال لنشر مقطع من الأغنية عبر «انستغرام». وأوضحت أن الأغنية تعود لـ 4 سنوات مضت وليست جديدة، وأنها لا تعرف كيف تم تسريبها عبر «السوشيال ميديا»، وأنها أصدرتها لمناسبة خاصة. وقالت نوال في تعليقها على الفيديو: «أغنية نقطة انتهى أصلا اسمها (نحنا لبعض)! هالأغنية عمرها 4 سنوات! انعملت لمناسبة خاصة! كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف! انتشرت الأغنية وما حدا قادر يهديها».



ونالت الأغنية إعجاب متابعي نوال الذين تداولوها على نطاق واسع، حيث حققت نحو 300 ألف مشاهدة على حساب الفنانة على «إنستغرام»، وعبر جمهورها عن فرحتهم بها على الرغم من التوضيح الذي أصدرته نوال بأن الأغنية قديمة لكن كانت المرة الأولى التي يستمع لها جمهورها.



وكانت الزعبي قد أطلقت الفترة الماضية أغنية بعنوان «عكس الطبيعة»، وحققت نجاحا واسعا، بالإضافة إلى الأغنيات الأخرى التي أصدرتها هذا الصيف، كما أحيت حفلا جماهيريا في ثانية ليالي فعاليات مهرجان بابل الدولي بالعراق، حيث نفدت بطاقات الحفل بالكامل.