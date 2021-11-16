أنور بوخمسين: منهجية مجلس الإدارة الاحترافية نجحت بترسيخ مكانتها في سوق التأمين

نتائجنا المالية تؤكد نجاح إستراتيجيتنا بتطوير أعمال الشركة.. ودعم محفظتها الاستثمارية



أعلنت شركة وربة للتأمين، عن النتائج المالية للفترة أشهر الـ 9 الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 1.89 مليون دينار، بنمو 28.8%، مقارنة بأرباح بلغت 1.46 مليون دينار للفترة نفسها من 2020، وبما يعادل 11.2 فلسا ربحية للسهم الواحد، مقارنة بـ 8.3 فلوس ربحية للسهم الواحد للفترة نفسها من 2020، بنمو 34.1%.



وبينت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الأقساط المكتبية بلغ 25.3 مليون دينار، مقارنة بـ 21.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 17.8%، فيما بلغ صافي إيرادات الاستثمار 1.2 مليون دينار مقارنة بـ 885.5 ألف دينار بنسبة نمو 44%.



وشهد إجمالي الإيرادات نموا كبيرا إذ بلغ 13.9 مليون دينار، مقارنة بـ 12.7 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2021 بنمو 9.9%، وسجل إجمالي حقوق الملكية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 39.51 مليونا، مقارنة بـ 35.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 11.3%.



وتعليقا على النتائج المالية، قال رئيس مجلس الإدارة أنور جواد بوخمسين: «فخورون بتحقيق هذه الأرباح التي تؤكد نجاح الشركة في تطبيق استراتيجيتها التي دخلت حيز التنفيذ في 2017 واستمرارها حتى 2021، موضحا أن تطبيق الاستراتيجية ساعد الشركة على تطوير أعمالها وزيادة ربحيتها وتدعيم محفظتها الاستثمارية والتشغيلية».



وأشار بوخمسين إلى أن منهجية مجلس الإدارة الاحترافية في التخطيط الاستراتيجي وجهود الإدارة التنفيذية المتميزة في إدارة أعمال الشركة نجحت في ترسيخ ودعم مكانة الشركة في سوق التأمين المحلي التي استمرت على مدار 45 عاما من النجاح والتميز ويعكس مصداقية مجلس الإدارة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعزز وتحفظ حقوق مساهمي الشركة والذي انعكس على التصنيف الائتماني للشركة (BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، حيث تعكس النتائج المالية للشركة الأداء المتميز والإيجابي لها خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021.