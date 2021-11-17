محمد الشايع: المشروع ضمن إستراتيجيتنا للتوسع بالمنطقة ومتوافق مع رؤية «السعودية 2030»

عبدالعزيز التركي: نتطلع لعلاقة متميزة وشراكة مثمرة لتنفيذ المزيد من المشاريع المميزة بالمملكة



أعلنت شركة مجمع شمول التجارية (إحدى الشركات التابعة لشركة شمول القابضة) والتي تمتلك فيها شركة المباني نسبة 60%، عن التوقيع مع شركة «نسما وشركاهم» كمقاول رئيسي للمجمع التجاري لمشروع الأفنيوز- الرياض، والذي سيصبح إحدى أكبر وأبرز العلامات التجارية والسياحية والترفيهية في العالم.



وقد تم توقيع عقد بناء المجمع التجاري بمبلغ 6.4 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 520 مليون دينار)، وذلك في المقر الرئيسي لشركة شمول القابضة في الخبر من قبل كل من رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة ورئيس مجلس ادارة شركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع، ورئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم عبدالعزيز التركي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين من الشركتين.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة محمد عبدالعزيز الشايع: «نحن سعداء بالتوقيع مع إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية نسما وشركاهم والتي تعتبر من الرواد في مجال المقاولات والمشاريع الضخمة لتنفيذ مشروع الأفنيوز- الرياض والذي سيكون من المعالم المميزة في المنطقة. ويعد المشروع من ضمن إستراتيجيتنا للتوسع بالمنطقة ومتوافقا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز مكانتها كإحدى أهم وجهات التسوق والترفيه العالمية».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نسما وشركاهم للمقاولات عبدالعزيز التركي: «إنه من دواعي سرورنا التعاقد مع شركة شمول التجارية لتنفيذ مشروع بارز ومتميز كالأفنيوز- الرياض، وإننا نتطلع لعلاقة متميزة وشراكة مثمرة لتنفيذ المزيد من المشاريع المتميزة في المملكة».



ويمتد الأفنيوز- الرياض على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع ومساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع ويتمتع بموقع إستراتيجي متميز يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد وسيضم عدة عناصر، منها فنادق وشقق سكنية ومرافق صحية ومكاتب ومواقف سيارات تتسع نحو 15 ألف مركبة، مما يجعل الأفنيوز- الرياض الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية، وسيساهم في تعزيز قطاعي الخدمات والتجزئة وخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية.



جدير بالذكر، أن شركة شمول القابضة تجمع ما بين خبرة ثلاث شركات سعودية وكويتية تشمل شركة المباني التي تعتبر أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، والمالكة للأفنيوز في الكويت، ومجموعة الفوزان أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال تجارة التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مجموعة الشايع في الكويت، والتي تضم مجموعة من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في قطاع تجارة التجزئة والعقارات، والاستثمارات، والسيارات، والمشاريع.