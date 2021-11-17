أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة ممثلة في مراقبة الأسواق إجراء عملية قرعة علنية لتوزيع 126 بسطة سوق سلع موسمية «فقع» بمنطقة أسواق الري. وفي هذا السياق، أوضحت مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري أن آلية توزيع البسطات تتم بالقرعة العلنية من خلال عملية سحب الأسماء من الصندوق لإظهار المصداقية والنزاهة من قبل البلدية، وان حق استغلال البسطات لمدة 6 أشهر فقط وفقا للشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة. وأشارت إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت للقرعة 528 طلبا، انطبقت الشروط والضوابط الواردة باللائحة على 522 من المتقدمين واستبعدت 6 طلبات لم تنطبق عليهم شروط وضوابط حق استغلال البسطات. ولفتت إلى أن عملية السحب والتنظيم تمت تحت اشراف ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية وأعضاء من لجنة الأسواق بمشاركة من وزارة الداخلية ممثلة بمخفر سوق الجمعة في التنظيم وإجراء القرعة تم بالطلب من بعض الحاضرين القيام بعملية سحب الأسماء.