ترأس نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وفد الكويت في أعمال اجتماع المؤتمر الوزاري الدولي الخاص بوكالة الأونروا تحت عنوان «الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين» الذي عقد أعماله بطريقة افتراضية عبر الاتصال المرئي امس الثلاثاء.



وألقى نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري كلمة أشاد فيها بالدور الهام الذي تقوم به وكالة الأونروا في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وأكد استمرار دعم الكويت لهذه الوكالة الدولية الهامة وما تقدمه من خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وإغاثية لما يقارب 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني، مشددا على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي لهذه الوكالة لتمكينها من الاستمرار بأداء دورها الإنساني.



وأكد نائب الوزير أهمية الخطة الإستراتيجية للأونروا للأعوام 2023 - 2028 وما رسمته من أولويات في تحديث عملياتها وإدخال التقنية الرقمية والالتزام المنهجي بقيم الأمم المتحدة ومبادئها الحيادية والسعي لتأمين قاعدة تمويل مستدامة لها.



وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالوكالة المستشار عبدالعزيز الجارالله.