HOUSE OF GUCCI



تدور أحداث العمل في إطار من الدراما، حول قصة مؤامرة باتريسيا ريجياني الزوجة السابقة لماوريتسيو جوتشي لقتل زوجها، حفيد مصمم الأزياء الشهير جيسيو جوتشي. ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 2 ديسمبر المقبل.



SURVIVE THE GAME



في لعبة البقاء على قيد الحياة، يقوم اثنان من رجال الشرطة، كال وديفيد، بمطاردة مروجي المخدرات ميكي وفيوليت وملاحقتهما، حتى يصلوا جميعا إلى مزرعة نائية ملك المزارع إريك الذي فقد مؤخرا زوجته وطفله في حادث سيارة، وينضم لهم المزيد من تجار المخدرات، بقيادة فرانك، ويصبح الأمر معقد إلى أقصى درجة. ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 9 ديسمبر المقبل.