أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن توقيع اتفاقية إطارية مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وذلك لإطلاق مشروع نقصة طالب من خلال تقديم وجبة برنش المطاحن تسهيلا على أولياء الأمور ورفع هذا العبء اليومي من على عاتقهم.



وقد حرصت شركة المطاحن على أن يتكون «برنش المطاحن» من وجبة خفيفة ومتنوعة شاملة كل المقومات الغذائية سواء كانت إفطارا أو برنش لتمد الطلبة بالطاقة التي تكفيهم لليوم الدراسي، كما يتميز برنش المطاحن بأنه يناسب جميع الأعمار ومختلف الأذواق بهدف الإسهام في تجديد روح النشاط والإقبال على اليوم الدراسي بكل حماس.