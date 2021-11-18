أطلق «الأفنيوز» انطلاقته الإلكترونية الجديدة «الأفنيوز انسايدر»، انطلاقا من الإستراتيجية المتبعة في نهج الاستدامة، لتقديم محتوى جديد وبشكل مختلف من مقالات شائقة ومقابلات وللتواصل بشكل مباشر وأسهل مع الزوار في أي وقت ومكان، بالإضافة إلى دعم المحلات في الأفنيوز.



وقد تضمنت حملة إطلاق «الأفنيوز انسايدر» تصوير فيديو إعلان ترويجي، تم عرضه على اليوتيوب وحصد مشاهدات تعدت 340 ألف مشاهدة تقريبا خلال أقل من أسبوع، كما حصد الفيديو ذاته 120 ألف مشاهدة على حساب الانستغرام الخاص بالأفنيوز خلال الفترة نفسها، بإجمالي ما يقارب نصف مليون مشاهدة، وقد تزامن عرض الفيديو الترويجي مع الإطلاق الرسمي لـ «الأفنيوز انسايدر» التي تمتلك موقعا رسميا على الإنترنت www.theavenuesinsider.com بمجرد الضغط عليه ينتقل القراء إلى رحلة حول الأفنيوز ليتعرفوا على أحدث صيحات الموضة والجمال، والجديد في عالم الطعام والـ «لايف ستايل»، إلى جانب اللقاءات مع المواهب الشابة والمشاهير البارزين، ومختلف المواضيع الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى المقالات حول كيفية الاستمتاع بتجارب الأفنيوز، حيث يتوافر محتوى «الأفنيوز انسايدر» باللغتين العربية والإنجليزية.



الجدير بالذكر أن «الأفنيوز انسايدر» قد نشرت لقاء بالتزامن مع انطلاقها مع الشاب الكويتي أحمد النصرالله الذي اختار التميز وعدم الاستسلام فتحدى «التوحد» واقترب من تحقيق حلمه برفع علم الكويت في العديد من المحافل، وقد لاقى هذا اللقاء تفاعلا كبيرا من القراء، وبادرت علامة «انترسبورت» في تكريمه كلاعب كرة سلة، وتمت استضافته في محل «انترسبورت» في منطقة إليكترا في الأفنيوز.