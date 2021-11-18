تأكيدا على حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، نظم بنك الكويت الوطني وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة يوما وظيفيا خاصا بتوظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الرقعي وبحضور مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة التعيينات في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: إن مشاركة الوطني في هذه الفعالية شكلت تأكيدا على سياسته الداعمة للكوادر الوطنية من أجل تحقيق طموحاتها إضافة إلى كونها منصة هامة للبنك للتعرف عن كثب على الكفاءات والمواهب الوطنية التي يسعى لضمها إلى منظومته الاحترافية.



وأوضحت أن موظفي مجموعة الموارد البشرية في البنك قاموا بإجراء المقابلات والرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب الذين أجروا عملية تعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي.



وأشارت الكوهجي إلى أنه وخلال اليوم الوظيفي تم توظيف نحو 20% من إجمالي المتقدمين في إدارات البنك المختلفة، مؤكدة أن البنك يبحث عن الكوادر والمواهب البشرية التي تتمتع بروح الابتكار ولديها الشغف والحافز للتطور الوظيفي.



وأضافت ان الوطني يفخر بكونه أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي، توظيفا للعمالة الوطنية بنسبة تبلغ 74.3%، مشيرة إلى أن البنك يحافظ على دوره التاريخي ومسؤوليته المجتمعية بـتـوظـيـف واستقـطـاب الكفاءات الوطنية.



وأكدت ان «الوطني» يدعم كوادره الشابة لتتبوأ مواقع قيادية داخل البنك وهو ما يجعل الوطني المؤسسة المفضلة للتعيين بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج بالإضافة إلى الباحثين عن مستقبل وظيفي واعد بما يتميز به البنك من موارد وبرامج تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب.



هذا، وتلتقي جهود بنك الكويت الوطني في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية للاستثمار بالكوادر الوطنية وإعداد جيل مصرفي واعد. ويحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريبية للشباب.