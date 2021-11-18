في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للشعوب الفقيرة في مختلف دول العالم، تسعى جمعية النجاة الخيرية إلى التطوير الدائم والابتكار والإبداع في طرح مشاريع خيرية متجددة ومتنوعة.



وفي هذا الصدد، صرح المدير العام بجمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري بأن مبادرة باب خير كل جمعة جاءت فكرتها في بداية هذا العام، وحققت نجاحا ملموسا بفضل الله تعالى، حيث تم من خلالها تنفيذ عدد 33 مشروعا خيريا، من مختلف المشاريع التي تخدم الفقراء والمحتاجين في مختلف دول العالم.



وأوضح أن مشاريع المبادرة نفذت في 12 دولة مختلفة من الدول العربية والإسلامية، مؤكدا ان المشاريع بمختلف نوعيتها تنفذ حسب الحاجة اليها في الدول والمناطق التي نفذت فيها، وقد شملت مبادرة (باب خير كل جمعة ) مساعدة الأسر الفقيرة والأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار وعلاج المرضى ومشاريع منتجة، وغيرها من المشاريع التي تحقق للشعوب الحياة الكريمة ومكافحة الفقر والجوع، وهذا الهدف هو هدف أساسي من ضمن اهداف الأمم المتحدة.



وأضاف الأنصاري: كما ان المبادرة صنعت الفارق في حياة اكثر من 30 الف شخص في الدول المستفيدة، وساهم فيها عدد 1150 متبرعا من أهل الخير، لافتا أن النجاة الخيرية تسعى دائما في تلبية رغبات الشعوب الفقيرة حسب حاجتهم من المشاريع الخيرية والإنسانية.