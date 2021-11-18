مفرح الشمري



احتفالا باليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، انتهى الملحن الموسيقار د.سليمان الديكان من تصوير اغنية «بلاد الدان» من ألحانه وتوزيعه في مبنى وزارة الإعلام بمشاركة فرقة التلفزيون للفنون الشعبية وهي بمنزلة إهداء من وزارة الاعلام الكويتية الى الشعب العماني الحبيب بمناسبة اليوم الوطني الـ51.



الأغنية من كلمات الشاعرة فاتن عبدالعزيز وتصدى لإخراجها بشار الديكان ومساعدة المخرج شريفة العمران وتحت إشراف وكيل قطاع التلفزيون بالتكليف تركي المطيري ومدير ادارة الانتاج لافي السبيعي، فيما تصدى للإشراف الفني الموسيقار الكبير غنام الديكان، وتصدى للاشراف الأدائي بدر الجويهل واحمد القطامي، والإشراف الايقاعي والإداري تصدى له نجم العميري واحمد البقشي.



الأغنية ستبث اليوم عبر شاشة التلفزيون، والتي يقول مطلعها «عمان بلاد الخير والدان، هاذي عمان جبال وسهول، عز وفخر ذات كيان».