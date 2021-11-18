عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة القديرة أسمهان توفيق خلال استضافتها في برنامج «المسرح» ان مسرح الطفل الذي يقدم حاليا لا يمت بصلة للطفل أبدا. وقالت: مع احترامي للجميع، فما يطلق عليه مسرح الطفل في هذا الزمن يمكن ان اسميه بأنه مسرح تجاري يستخدم أسماء تجذب الصغار، لكنه ليس لهم، فمسرح الطفل يتناول قيما أخلاقية نابعة من ثقافة المجتمع، سواء كان باللهجة المحلية او باللغة العربية الفصحى.



وتابعت: كل شيء تغير في حياتنا، ليس المسرح فقط، ولم يعد دور المسرح المدرسي مثل السابق لأن منظومة التربية تغيرت أيضا، كاشفة عن انها بعد تخرجها في الجامعة وعودتها الى الكويت عملت موجهة بالمسرح المدرسي، وقدمت العديد من الأعمال. وأردفت: كانت الحالة المتربطة بالمسرح المدرسي آنذاك مليئة بالقيم، وليس مجرد مسرح نعطيه للطالب.



وشددت توفيق على ضرورة فهم الدور الحقيقي للمسرح المدرسي وما يفعله في المجتمع.