«مدهش، كيف ينقلبون ضدي عندما تسلط عليهم أضواء الكاميرات ليتحدثوا عني»

دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، يهاجم مديرة اتصالات البيت الأبيض أثناء إدارته، أليسا فرح، بعد أن أعلنت، في البرنامج الحواري الأميركي ذا فيو، أنه أقر أمامها بخسارته الانتخابات.