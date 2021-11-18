طلب تزويده بدراسات ومبادرات التشجير وعرض الواجهة البحرية في الصليبخات والجهراء المعروضة على الحكومة

هل يراعى عند إعداد المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي وجود مسارات خاصة للمشاة والدراجات؟

وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 6 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع. وجاء السؤال الأول كالتالي:



استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 16 سبتمبر 2021، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت استكمال الأعمال المتعلقة بتجميل مدينة الكويت وإبراز معالمها الحضارية وموافاة مجلس الوزراء بالتصورات المناسبة في هذا الشأن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التصورات المطروحة من بلدية الكويت بشأن تجميل مدينة الكويت.



3 ـ هل تتضمن التصورات المطروحة من البلدية أي معالجات للمباني القديمة والمتهالكة؟



4 ـ هل توجد أي تصورات لدى البلدية في توحيد واجهة المباني بمدينة الكويت؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 16 سبتمبر 2021، فقد اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي مقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول مشاريع المدن الإسكانية (المطلاع، جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد)، وقرر تكليف المؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل جميع المعوقات التي تواجه المشاريع الإسكانية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المشار إليه.



2 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



3 ـ ما التصورات التي لدى المؤسسة لتسريع وتيرة العمل والإنجاز لمشاريعها الإسكانية؟



وورد السؤال الثالث كالتالي:



استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 16 سبتمبر 2021، قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدراسة المبادرات الخاصة بالتشجير في مختلف مناطق الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع المبادرات المقدمة للهيئة بخصوص التشجير.



3 ـ هل لدى الهيئة أي خطط خاصة لتجميل وتشجير مناطق الكويت خصوصا مدينتي صباح الأحمد والمطلاع السكنيتين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الخطط.



4 ـ تضمن البيان المشار إليه في ديباجة السؤال تكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعداد التصورات المناسبة لتشجير جزر الكويت، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه والتصورات المعدة من الهيئة بهذا الشأن.



وجاء السؤال الرابع كالتالي:



استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 13 سبتمبر 2021، فقد اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي مقدم من بلدية الكويت حول مشاريع تطوير الواجهة البحرية في الصليبخات والجهراء، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



2 ـ هل تضمن العرض المرئي تكلفة المشاريع المشار إليها والجدول الزمني لتنفيذها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان تكلفة المشروع والجدول الزمني لتنفيذه.



3 ـ هل تضمن العرض المرئي المقدم من بلدية الكويت المردود المالي والبيئي للمشاريع المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان المردود المالي والبيئي للمشروع.



ونص السؤال الخامس على ما يلي:



شهدت العديد من مناطق الكويت السكنية في الآونة الأخيرة انتشار الكلاب الضالة، ما يشكل تهديدا لسلامة قاطني هذه المناطق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في السنوات الخمس الماضية عن الكلاب الضالة؟ وما الإجراءات التي اتبعتها الهيئة حينها؟



2 ـ هل هناك حصر لأعداد الكلاب الضالة وأماكن انتشارها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكشف بالعدد وأماكن الانتشار.



3 ـ هل لدى الهيئة أي تصور لمعالجة هذه المشكلة معالجة نهائية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان هذا التصور والجدول الزمني لتنفيذه.



4 ـ هل هناك أي تعاون بين الهيئة وجمعيات النفع العام المختصة لتحديد أفضل الطرق للتعامل مع هذه المشكلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان طبيعة هذا التعاون ونتائجه.



وجاء السؤال السادس كالتالي:



نصت المادة 3 من قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، على «تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها»، كما نصت المادة ذاتها على أنه «تتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الأسس والمعايير في إعداد المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي؟



2 ـ هل يراعى عند إعداد المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي وجود حدائق ومسطحات خضراء داخل المنطقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان المساحات الدنيا المقررة في كل منطقة.



3 ـ هل يراعى عند إعداد المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي وجود مسارات خاصة للمشاة وأصحاب هواية الدراجات الهوائية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان الإجراءات المتبعة في ذلك.



4 ـ سبق أن نشرت إحدى الصحف المحلية بتاريخ 15 فبراير 2021 عن موافقة البلدية في تخصيص 4 مسارات للدراجات الهوائية، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



٭ قرار الموافقة على التخصيص.



٭ المخطط المقرر للمسارات الأربعة.