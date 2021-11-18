وجه النائب مهند الساير سؤالا مشتركا إلى 5 وزراء هم: كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير التربية د.علي المضف.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى تزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية عن الخطط التشغيلية السنوية التي أعدت لتنفيذ ما جاء ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات 2020/2021 ـ 2023/2024 لوزاراتكم والجهات التابعة لكم.



2 ـ صورة ضوئية عن التقرير الختامي للخطة التشغيلية للسنة الأولى 2020/2021 ضمن برنامج عمل الحكومة، وصورة ضوئية عن التقارير الدورية للخطط التشغيلية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات 2020/2021 ـ 2023/2024 منذ بدء العمل بها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 ـ كشف بالمشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية، ونسبة الإنجاز لكل مشروع، مع إفادتي بالمعوقات إن وجدت.