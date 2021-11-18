سلطان العبدان



عاد إلى البلاد مساء أمس النائبان السابقان مسلم البراك وخالد الطاحوس، بالإضافة إلى الشباب المشمولين بالعفو الكريم الصادر من صاحب السمو الأمير، وهم: ناصر الرداس، مشعل الذايدي، ومحمد البليهيس، وكان في استقبالهم عدد كبير من المهنئين بمناسبة عودتهم الى البلاد. وشهدت الطرق المؤدية إلى مطار الكويت ومنطقتي الأندلس والعقيلة ازدحاما شديدا مساء أمس بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المهنئين.



يذكر أن إجراءات التنفيذ في مطار الكويت سارت بشكل سلس ومرن من قبل رجال الداخلية مثلما حدث مع العائدين يوم الاثنين الماضي.



وفي هذا الإطار وجه النائب السابق مسلم البراك الشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير والشعب الكويتي على دعمهم ومؤازرتهم.



من جانبه، وجه النائب السابق خالد الطاحوس، من ديوانه بمنطقة العقيلة أثناء استقبال المهنئين، الشكر لله عز وجل، ثم لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، على تفعيل المادة 75 من الدستور الكويتي الخاصة بالعفو، وان شاء الله هذه الدفعة الأولى وهناك دفعات قادمة.



وأضاف الطاحوس: لا أتمنى أن يكون هناك مواطن كويتي واحد خارج الكويت، وسيعود الجميع بإذن الله بعد استخدام المادة 75 بالمكرمة الأميرية.



كما توجه الطاحوس بالشكر الى أبناء الشعب الكويتي الوفي«من لحظة خروجنا من الكويت وهو متواصل معنا ومتفاعل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي».