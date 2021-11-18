أكد الوكيل المساعد لقطاع البحوث والدراسات في جهاز الأمن الوطني عبدالعزيز السالم موقف الكويت الداعم لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وحصر استخدام الطاقة النووية على التطبيقات السلمية. وشدد السالم، في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في «منتدى عمان الأمني الـ 13» الذي بدأ أعماله في العاصمة الأردنية، على أهمية «المعالجة الجذرية» للتحديات التي تواجه المنطقة العربية على المستويات الرسمية ومن بينها الانتشار النووي. وأثنى على الأطروحات الأكاديمية المتكاملة للخبراء والمختصين المشاركين في جلسات المنتدى التي تستمر يومين والرامية الى معالجة القضايا المطروحة للنقاش.



ويتضمن المنتدى جلسة عمل حول العرب وتركيا (معالجة المخاوف وسبل التعاون) وجلسة حول الأمن البحري في البحر الأحمر وخليجي عدن وعمان وجلسة عمل حول ما وراء الدور التقليدي و«ماذا تستطيع منظمة حظر التجارب النووية أن تقدم للشرق الأوسط؟».