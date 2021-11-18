شاركت عضوة مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ورائدة الأعمال أسرار جوهر حيات في مؤتمر «التنويع الاقتصادي في دول الخليج: الفرص والتحديات» الذي استمر يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، والذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في العاصمة القطرية الدوحة، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بمشاركة باحثين وخبراء اقتصاديين من 16 دولة، بينها الكويت وقطر وسلطنة عمان، حيث شاركت أسرار حيات في المؤتمر، وهو الأول الذي ينظمه المركز حضوريا بعد جائحة كورونا، بورقة عمل عن أهمية تنويع مصادر الدخل وتطبيق ذلك على الكويت، وركزت على الانتقال من اقتصاد أحادي المورد في الكويت الى اقتصاد متنوع الموارد. هذا، وستساهم حيات بكتابة فصل كامل في الكتاب الذي سيصدره المركز العربي-الدوحة في ابريل 2022 حول موضوع الورقة التي قدمتها في المؤتمر. كما عبرت عن سعادتها بمشاركتها بهذا المؤتمر رفيع المستوى بمنظميه ومشاركيه على حد سواء، مشيرة إلى أن المشاركة الكويتية كانت من ٣ نساء متميزات في هذا المجال، حيث شاركت معها في المؤتمر الوزيرة السابقة د.موضي الحمود ونائب رئيس لجنة الملتقى الاقتصادي بالجمعية الاقتصادية والباحثة الاقتصادية نورا اللهو. وختمت حيات بالقول إن المشاركة الكويتية وكالعادة كان لها طابع مختلف، مضيفة أن ما يزيد من فخرها واعتزازها أنها حملت مسؤولية تمثيل الكويت بصورة تليق بها.