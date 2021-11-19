علينا كمعارضة أن نلتقي ونتوحد لما فيه مصلحة الكويت ولا مجال للاختلاف في الوقت الحاضر والشعب يستحق الكثير

سلطان العبدان



وجه النائب السابق مسلم البراك الشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائلا: «أقول لهذا العابد الناسك الزاهد ان الكويت تنتظر منك الكثير والكثير، وشكرا لك على استخدامك حقك الدستوري وفقا للمادة 75».



وقال البراك، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أمس في ديوانه بمنطقة الأندلس: «يفترض بنا كسياسيين ان نبحث عما يحقق الطمأنينة للشعب الكويتي، واشكر أبناء الشعب الكويتي بكل ومختلف فئاته، واسمحوا نيابة عنكم ان اشكر جيران السعد، فلهم كل الشكر والتقدير والامتنان».



وأضاف: «اليوم الشعب ينتظر أهدافا وقضايا من الألف إلى الياء، وهذا البلد لو رميت ربع ثروته على ترابه تحولت ذهب، فلماذا لا نعمل مجتمعين إلى تحويل هذه الثروة لرفاه الشعب؟»



وتابع البراك: «أقول لإخواني بالمعارضة باسم الشعب الكويتي نمد أيدينا للجميع ولا وقت للاختلاف، ويجب توحيد المعارضة على أسس وطنية واضحة اصبح مطلوبا».



وأكد البراك أنه: «من المفترض ان نكتب أهدافنا بالقلم والمسطرة ونحددها، ونرسم رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق الأهداف، نحن كمعارضين مهجرين نسعى لتوحيد رؤى المعارضة وسنطلب الالتقاء بهم لترتيب هذا الموضوع».



وأكد بالقول: «يجب ان نسعى للتوعية بضرورة الوحدة الوطنية، وأوصيكم بالكويت خيرا ومن يرد شق هذه الوحدة فقولوا له لا، ونحن جربنا قيمة الوحدة خلال فترة الاحتلال الغاشم».



وتابع بالقول: «باسمكم جميعا لكل من امتهن الفساد بهذا للوطن ولايزال مصرا على الاستمرار فيه، أقول لهم بصوت عالٍ: انا لا اجيد الا صوتي اللي عرفني الناس فيه، وسأظل مستمرا بمضامين هذا الدستور، وهي العدالة وتوزيع عادل للثروة، طول مسيرتي وانا اواجه الفساد، وغير صوتي اقول للفاسدين باسم الامة، لا اجيد الا صهيل الخيل».



وختم بالقول: «انا مسلم، وابشروا ما تغيرت، وازيد بالايمان صبر وعزيمة وانتم حزامي، يجب ان نلتقي ونضع الكويت بين أعيننا، وننتظر ان يأتي اليوم اللي يكون هذا الوطن دون فساد، واقسم بالله ان اكون مخلصا للشعب، مبادئي وقناعاتي والمسيرة من غيركم لا يمكن ان تتم، فأنتم حزام الظهر».