تناول الماء بإفراط قد يصيب بمتلازمة التسمم بالماء أو إرهاق الكلى والجهاز البولي خاصة المثانة بسبب التردد على دورة المياه بكثرة

لتضخم البروستاتا أعراض كثيرة أهمها تكرار وصعوبة التبول وتقطير البول وعدم الشعور بإفراغه بشكل كامل والأسباب مجهولة



حنان عبدالمعبود

دق استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والعقم عند الرجال د.سعود الظفيري ناقوس الخطر، محذرا من اتباع بعض النصائح الطبية التي يروج لها عبر وسائل الاعلام بشكل خاطئ، والتي يتم تداولها من قبل أشخاص غير متخصصين، مبينا أن النصائح الخاطئة قد تؤدي إلى استفحال الأعراض والوصول إلى مراحل سيئة في بعض الأحيان.

وأكد د.الظفيري، في لقاء مع قراء «الأنباء» على الهاتف، أن التهابات المسالك البولية خاصة لدى النساء تصيبهن بنسبة 30% في العالم، مستدركا بأنها في الكويت ودول الخليج ترتفع بنسبة تتراوح بين 42 و50%، ناصحا الجميع بالوقاية، والتي لا تأتي الا بطرق علمية صحيحة، ومشيرا إلى أن المرأة التي أنجبت طفلا واحدا تكون عرضة للإصابة بسلس البول أكثر بثلاثة أضعاف من المرأة التي لم تنجب أو تحمل، مشددا على ضرورة شرب الماء واستيعاب الكمية التي يحتاج اليها الجسم، ومبينا أن هناك حالتين لشرب الماء وقت العطش حين يشعر الشخص بالحاجة له ويكون ذلك بأمر من المخ الذي يستجيب لحاجة الجسم، والوقت الآخر هو حينما يكون هناك تغير في لون البول. والكثير مما ساقه لقراء «الأنباء» في رده على استفساراتهم، وفيما يلي التفاصيل:



عبدالله الحيان: ماذا عما ينشر من معلومات صحية عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؟



٭ هناك بعض المعلومات صحيحة، ومن هنا أحذر من وجود الكثير من المعلومات غير الدقيقة أو الصحيحة والتي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام المتنوعة والتي ينشرها أشخاص غير متخصصين طبيا، ومهما يكن الأمر، فلابد من استشارة الأطباء المتخصصين في مجالاتهم، وعدم الثقة بكل ما ينشر، لأن هناك اختلافات كبيرة بين الحالات والأشخاص وطبيعة تلك الأمراض وأعراضها.



شرب الماء



مصطفى: ما أكثر أمراض المسالك انتشارا في الكويت؟



٭ من أكثر المشاكل التي أراها في العيادة وأجدها خاصة بمنطقة الكويت والخليج العربي هي السلوك الذي ينتهجه البعض في المأكل والمشرب، وعدم ممارسة الرياضة وزيادة الوزن، حيث كل هذه العوامل تؤدي إلى الإصابة بالأمراض في الجهاز البولي، ونلاحظ أن التهابات المسالك البولية خاصة لدى النساء موجودة بنسبة 30% لدى النساء بالعالم، ولكن للأسف بالكويت ودول الخليج ترتفع بنسبة 42% إلى 50%، وأهم نصيحة يمكن توجيهها هي الوقاية التي لا تأتي الا بطرق علمية صحيحة، حيث نجد الكثير من النصائح بوسائل الاعلام ولكنها للأسف يتم تداولها من قبل أشخاص غير مختصين، ومن أهم طرق الوقاية كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بشرب الماء، وهناك مشكلة في استيعاب كمية الماء التي يحتاج اليها الجسم، لأن هناك حالتين أو وقتين معينين لشرب الماء وهو ما انصح مرضاي بهما ببساطة وذلك بشرب الماء وقت العطش الذي تشعر بالحاجة له عبر أمر من المخ الذي يستجيب لحاجة الجسم، والوقت الآخر هو حينما ترى ان لون البول فيه تغير إلى الأصفر، حيث ان اللون الشفاف للبول يعني ان الجسم يتخلص من السوائل الزائدة ويخرج صافيا، حيث لا توجد ترسبات بالكلى او بالجهاز البولي، ومعدل تناول المياه يجب أن يكون باعتدال ومعياريه هما العطش ولون البول، ولهذا يجب تناول قدر المستطاع دون تحديد.



التسمم بالماء



آلاء: أتناول الماء بكثرة، والبعض يقول ان هذا الأمر له مضار، فهل تناول المياه بإفراط من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى؟



٭ بالطبع، قد يسبب ذلك بعض المشكلات الصحية، حيث هناك متلازمة يطلق عليها «التسمم بالماء»، فكثرة الماء يمكن أن تتسبب بتسمم الجسم، أو الإصابة بآلام في الكلى وكذلك آلام أثناء التبول، فكثرة الماء الزائدة عن حاجة الجسم ترهق الكلى والجهاز البولي وخاصة المثانة التي تختص بتفريغ البول والسوائل من الجسم، فتناول المياه بإفراط يجعل التردد على دورة المياه لمرات كثيرة مرهقا للجهاز البولي وتتراوح هذه المرات بين 10 و 20 مرة في اليوم.



نوف: عندي مشكلة في الدخول إلى دورة المياه بالأماكن العامة، وهي نوع من الرهبة من نقل الأمراض، ولهذا أعاني دائما من حصر البول لفترات طويلة، فهل يمكن ان يؤدي هذا إلى مشاكل مستقبلية في الجهاز البولي؟



٭ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو نبراس لنا جميعا، فكل ما أوصى به أثبتت الحقائق العلمية صحته بعد مئات السنين، وقد نهانا عن حصر البول، وقال «انه داء»، وهذا مثبت علميا ورأيته خلال اجراء المناظير، حيث تتأثر المثانة حتى تصل إلى مرحلة العجز، لأن المثانة عبارة عن تجويف عضلي يخزن الماء، وحينما يشعر الانسان بالرغبة في التبول فإن هذه العضلة تنقبض لتخرج الماء، والتي في أولى المراحل وتكون مرحلة تعويضية تحاول ان تتغلب على الضغط الموجود وكثرة السوائل بضخ الماء خارج الجسم، وحين يحصر الانسان البول فإنها تنهك، وخاصة خلال فترة النوم، ولهذا لا ننصح بشرب الماء كثيرا قبل النوم، لأن كل كلية تفرز يوميا خلال ساعتين من 100 إلى 200 مللي من الماء لتكون 400 مللي تخزن بالمثانة، وهذا يشعر الانسان بالحصر فوقت النوم يكون مجرى البول مغلقا من قبل المخ مما يصعب خلاله ضخ البول، ولهذا من اعتاد على حصر البول قد يصل إلى درجة ان المثانة غير قادرة على اخراج البول وهنا نضطر إلى وضع قسطرة لإخراجه.



تضخم البروستاتا



علي: سمعت عن مرض «البروستاتا» وتأثيره على الرجال، هلا ذكرت لنا هذا المرض، وكيف يمكن الوقاية منه؟



٭ البروستاتا هي غدة توجد تحت المثانة عند الرجال ووزنها تقريبا 20 غراما وحجمها مثل حبة الجوز، وهي عبارة عن نسيج عضلي وغددي وسطح ليفي خشن، ووظيفتها إفراز سائل يعمل على نقل الحيوانات المنوية وتوفير بيئة صالحة لها، ومن أهم مشاكلها حالة التضخم التي تصيب فئة من هم أكثر من 50 عاما ولهذا ننصح هذه الفئة العمرية بعمل فحوصات البروستاتا وهي فحص بول ودم وسونار.



ولتضخم البروستاتا أعراض كثيرة أهمها تكرار وصعوبة التبول، وتقطير البول وعدم الشعور بإفراغ البول بشكل كامل، والأسباب مجهولة لكن هناك عوامل خطورة أهمها العمر، حيث ان التقدم بالعمر أحدها، وكذلك هناك أسباب وراثية إضافة إلى الإصابة بمرض السكري الذي يزيد من مشاكل البروستاتا، والسمنة أيضا، والتهابات البروستاتا لها مضاعفات منها التسبب في التهابات متكررة بالجسم، وكذلك احتباس وآلام عند التبول، وقد تكون حصوات أو تتسبب في نزيف وخروج دم مع البول، وفي مراحل متأخرة قد تتسبب في قصور وفشل كلوي، بالإضافة إلى أنها قد تسبب تليفات بالمثانة فتعجز المثانة عن ضخ البول خارج الجسم.



إزالة «الكربنكل»



زهرة: أثناء فترة الحمل أصبت في مجرى البول بزائدة لحمية أو ما يسمى «كربنكل» وتسببت لي في مشاكل كثيرة حتى أجريت لي جراحة لإزالتها، فهل يمكن أن تعاود الظهور مرة أخرى؟



٭ «الكربنكل» عبارة عن زائدة لحمية في مجرى البول وهي نادرة الحدوث بالكويت لكنها كثيرة الانتشار في أوروبا، ومجرى البول لدى النساء طوله تقريبا 4 سم، وهذه اللحمية تكون داخل مجرى البول وقطره تقريبا أقل من سم واحد، فتسبب إعاقة لخروج البول واحتباس، وتؤثر على المثانة وخروج السموم من الجسم وتسبب مشاكل في الكلى وآلاما مبرحة ومشاكل اجتماعية، وفي بعض الأحيان قد تتسبب في عدم التحكم في البول والجراحة الخاصة بها بسيطة وهي إزالة هذه الزائدة بشكل كامل، أما عودتها مرة أخرى فتكون على حسب مهارة الطبيب الجراح ان كان قد أزالها بالكامل فلن تعود مرة أخرى.



دلال: أعاني من التهابات المثانة بشكل متكرر، فكيف أتخلص منها دون عودة؟



٭ التهابات المثانة عند النساء تؤثر على أكثر من 50% من النساء، حيث ان النساء في المنطقة العربية كثيرات الحمل وكذلك الولادة تكون عندهن طبيعية مما يسبب مشاكل صحية بالجهاز البولي، والمرأة العربية المسلمة حريصة بشكل كبير على الطهارة بينما الالتهابات تسبب مشاكل وتسرب بول مما يؤدي لمشاكل نفسية واجتماعية والتهابات البول لدى النساء أكثر من الرجال ويعود سببها إلى قصر مجرى البول، لذلك البيئة الخارجية تساعد، حيث ان البكتيريا يمكنها الدخول إلى الجهاز البولي والمثانة بكل سهولة، ويأتي انتقال العدوى البكتيرية للنساء من منطقة العفة من فتحة الشرج أو أحيانا اذا تم استخدام قسطرة بولية استعملت بالمثانة يؤدي ذلك إلى انتشار الالتهاب داخل المثانة ومجرى البول (الإحليل) ويسبب آلاما مبرحة، خاصة في الحوض وتكرار التبول، وقد يتسبب أيضا في تسرب البول، واذا ما صعد الالتهاب من خلال الحالب إلى الكلية فقد يتسبب في آلام بالظهر والجانب، وقد يؤدي في حالات كثيرة إلى التسمم والذي يكون خطيرا جدا خاصة لدى النساء، وقد يؤثر على وظائف الكلى.



وما أسباب هذه الالتهابات؟



٭ لالتهابات البول أسباب كثيرة ومنها طريقة التنظيف، حيث لا ننصح بالتنظيف من الأمام إلى الخلف ويمنع منعا باتا العكس حتى لا يتم ارسال البكتيريا من فتحة الشرج إلى مكان العفة ومن ثم لمجرى البول والمثانة والكلى، وكذلك قد يتسبب وجود حصوات بالكلى أو المثانة بالالتهابات، بالإضافة إلى أجهزة منع الحمل.



والجهاز البولي ينقسم إلى قسمين الجزء العلوي يضم الكلى والحالب، والجزء السفلي وهو المثانة والاحليل، والأعراض تختلف بينهما لكن أكثرها شيوعا التهابات الجزء السفلي للمثانة ومجرى البول، ومن أكثر الأعراض التي يشعر بها بعض النساء الحاجة الملحة للتبول وحرقان البول وتعكر لون البول كما أحيانا ما يكون مدمما أو ذا رائحة شديدة وتواكبه آلام مبرحة بالحوض وأسفل الظهر وفوق العانة.



إبراهيم: انا مصاب بتضخم البروستاتا، فهل يمكن أن يتحول هذا التضخم إلى سرطان البروستاتا؟



٭ الموضوع يختلف اختلافا جذريا، حيث ان تضخم البروستاتا الحميد هو عبارة عن تضخم الغدة مع العمر ويكبر حجمه، والكثير من الأطباء يخلطون بين حجم البروستاتا ومشاكل التبول، حيث ان حجم البروستاتا أحيانا يكون صغيرا ولكنه يسبب ضيقا في مجرى البول لأنه يمر من خلال البروستاتا والتي ان تضخمت من الداخل تسبب ضيقا في مجرى البول ومشاكل في المثانة والكلى وتكوين الحصوات وحدوث التهابات واحيانا التهابات مزمنة، والتهابات البروستاتا يصعب علاجها وتعد من أصعب الامراض التي يعالجها أطباء المسالك البولية.



سلس البول



روان: أعاني من مشكلة سلس البول، وأريد ان اراجع طبيبة ولكنني أشعر بالخجل، فهل يمكن معالجته دونما مراجعة طبيب؟



٭ سلس البول مشكلة منتشرة لدى الكثير من النساء ولست وحدك المصابة به، فهو أمر لا يدعو للخجل مثله مثل أي عارض صحي يمر به أي شخص، وسلس البول يصيب 42% من النساء خاصة بمنطقة الخليج و30% من النساء بالعالم، والنسبة تعد أكثر لدينا بالمنطقة العربية بسبب الحمل المتكرر والولادات الطبيعية، وعدم فهم المرأة لطبيعة الحمل خاصة بعد الولادة، والتغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل والولادة وتتسبب بضعف في عضلات الحوض والتي تمتد من اسفل الظهر إلى فوق العانة وهي منطقة تعد قاعدة لارتكاز الأعضاء الداخلية للنساء مثل الرحم والمثانة والمهبل والامعاء أيضا والتي حين تصاب بالضعف مع مرور فتحة التبول من خلال هذا الحاجر وحين تضعف العضلات يصبح سلس البول متكررا لدى النساء، وللأسف المرأة العربية لا تمارس الرياضة لتقوية عضلات الحوض خاصة بعد الولادة، بينما المرأة الغربية تمارس نظام حياة يشتمل على الرياضة عقب الولادة مما يقلل اصابتهن بسلس البول، ويرتبط هذا العارض بوصمة، كما تقولين، مما يؤخر فترة العلاج.



وكل ما تم ذكره عن سلس البول اللاإرادي والذي يحدث حينما تضحك المرأة أو تسعل أو تصعد الدرج أو تحمل ثقلا ما فتنزل قطرات من البول، وهناك نوع آخر من السلس وهو سلس الحاجة الملحة للتبول، ومعها يشعر الانسان بحاجة ملحة للتبول بشكل ملح مما يسبب تسربا، وكذلك في حالات الإمساك الشديد والذي قد يستهين به البعض، حيث ان المثانة ملاصقة للأمعاء مما يسبب ضغطا على المثانة وبالتالي حدوث سلس البول، وكذلك بعض العادات السيئة بالإضافة إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض الباركنسون والسكتة الدماغية، وسلس الفيض، وتفريغ المثانة بشكل غير كامل مما يسبب ضعفا فيها، وهناك نوع نادر وهو سلس الناصور ولهذا يجب البحث عن النصيحة الطبية ومعرفة السبب وعلاجه للتخلص من المشكلة.



كما أن المرأة التي أنجبت طفلا واحدا تكون عرضة للإصابة بسلس البول أكثر بثلاثة أضعاف عن المرأة التي لم تنجب أو تحمل، وهبوط الحوض وضعف عضلاته من أهم أسباب السلس.



صحة المواطن وتوظيف الخبرات الكويتية



أكد د.سعود الظفيري أهمية توزيع ميزانية وزارة الصحة في مكانها الصحيح، حيث الدولة تبذل بسخاء من اجل صحة المواطن الذي لا يجد الا تواضعا في الخدمة المقدمة رغم النفقات الكبيرة، ويجب أن تكون هناك رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة وادارة بقيادة حقيقية لتوظيف الخبرات الموجودة من اطباء كويتيين للوصول إلى انجاز حقيقي. وأشار د.الظفيري إلى أن الحلول موجودة ومتاحة وأن السر يكمن في الإخلاص بالعمل والبعد عن المصالح الشخصية، لافتا إلى أن الحل يكون بالصرف على المواطن مباشرة وبشكل افضل وأجدى من الصرف على منشأة صحية.



د.سعود الظفيري في سطور



٭ استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والعقم عند الرجال.



٭ خريج الكلية الملكية للجراحين بايرلندا ـ دبلن.



٭ حاصل على شهادة الدكتوراه في جراحة الكلى والمسالك البولية من جامعة همبولت في برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية.



٭ حاصل على البورد الأوروبي في جراحة المسالك البولية والعقم.