أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن توزيعها 5000 حقيبة شتوية للعمال في القطاعات الصناعية والتجارية وذلك في مقر الجمعية ضمن انطلاق حملة «كسوة العمال الشتوية».



وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير في تصريح لـ «كونا» على هامش توزيع كسوة العمال الشتوية ان المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج الجمعية الإنسانية الخاصة بالعمالة والذين تعتبرهم الجمعية شركاء في التنمية.



وأضاف الساير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الجمعية الدائم الى أن يكون أحد المستفيدين من خدماتها الإنسانية شريحة العمالة الوافدة التي تعمل في ظروف مختلفة وإدخال السعادة في نفوسهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم ومساعدتهم في مواجهة برد الشتاء القارص، مؤكدا الحرص على أداء دورها الاجتماعي لخدمة كل الشرائح بالمجتمع وتتوجه بهذه المبادرة ضمن حملة كسوة الشتاء الى العمال الذين يحتاجون الى من يقدر عملهم ويشد على أيديهم.



وذكر أن توزيع الحقيبة الشتوية يعد نوعا التكافل والتراحم الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع الكويتي وتقديرا لهم لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء، والحقيبة تتضمن العديد من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحمي العمال من البرد، مشيرا الى ان الجمعية ستظل داعما في تخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع.



وعبر عن بالغ الشكر للمتبرعين من القطاع الخاص ودورهم الحيوي الانساني لدعم المحتاجين داخل وخارج الكويت، مشيرا الى ان القطاع الخاص داعم رئيسي لجمعية الهلال الأحمر.