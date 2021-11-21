صرح عبدالعزيز العنجري ـ المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات ـ مدافعا عن الموقف السعودي، وذلك في تعليقه على تصريحات النائب جبران باسيل للزميلة «القبس» التي طالب فيها بمبادرة كويتية لحل الأزمة مع الخليج. وقال العنجري «يعتصر القلب لما آلت إليه الأوضاع في لبنان، ونتعاطف مع شعبها الطيب. ولعل ما يحدث فيها الآن ورغم بشاعته، ما هو الا بداية لتطهير لبنان من ـ خطاب المكونات ـ الذي استمر لسنوات في تدميرها. ولن يشفى من الطائفية أحد، بلا ارادة صادقة ذاتية. ومن الضروري أن تعي بأن أمن المملكة العربية السعودية خط احمر». وأكد أن من «أولويات السياسة الخارجية ـ الجديدة ـ للكويت، دعم ومساندة المملكة العربية السعودية ضد ما تتعرض له من هجمات ارهابية. فلا تعول ـ إطلاقا ـ على مبادرة كويتية لحل مشاكل لبنان، خصوصا أن المشكلة لبنانية بحتة وليست من طرف خارجي».



وأضاف العنجري «تدعي بأنك وسطي، ولكنك مرتبط بتحالف استراتيجي مع حزب الله المتحكم في كل مفاصل الدولة اللبنانية. أنت من أسباب ما يعانيه اللبنانيون الطيبون من أذى وظلم وسوء إدارة».



وتابع «مبادرات السعودية ضد الارهاب، تستوجب منا جميعا في الكويت وبما تحمله من تحديات، دعما واضحا لا لبس فيه. ومن الضروري استمرار «الخارجية الكويتية» بموقفها الصلب دعما للسعودية، لأن الإرهاب على السعودية هو أيضا تهديد للكويت وأمنها». وختم: «وقبل أن تطلب تدخلا ووساطة كويتية لرأب الصدع مع المملكة العربية السعودية، دعني أسألك: لماذا رفضت إدانة الاعتداء الإرهابي على أرامكو السعودية عندما كنت وزيرا للخارجية في لبنان؟».