قدمت الوحدة الإيطالية في القطاع الغربي لليونيفيل هبة عبارة عن مواد تعليمية وقرطاسية ومواد طبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا لصالح طلاب المدارس الرسمية في يارون وزبقين وشحور الواقعة ضمن منطقة عملها بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل العميد الركن ستيفانو لاغوريو، وفعاليات المنطقة ومديري المدارس، الطاقم التعليمي والطلاب وعددا من الضباط الإيطاليين.



وبالمناسبة شكر مديرو المدارس الوحدة الإيطالية والحكومة الإيطالية واليونيفيل على الدعم المستمر لأطفال وطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية في جنوب لبنان في فترة ليست بسهلة على البلاد بالتأكيد، والتي تضررت بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية وحالة الطوارئ الصحية المستمرة.