بيروت - عامر زين الدين



شدد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى على «أهمية وحدة لبنان الوطنية، وأن يبقى جيشه الوطني قويا محصنا، وأن تنهض مؤسساته بمسؤولياتها لإنقاذ البلاد مما تتخبط به والاقتصاد مما يعانيه».



وأضاف في تصريح بمناسبة عيد الاستقلال، «إن الاحتفال بالاستقلال يكون ببث روح الأمل في الشعب وإخراجه من حالة اليأس التي وصل إليها، وتأكيد الانتماء للدولة والتضامن في سبيل عزة الوطن والتلاقي على الثوابت الأساسية والرؤية الوطنية الواحدة، والعمل لأجل بقاء مؤسسات الدولة وكيانها وإثبات قدرتها في تأدية دورها في خدمة المواطنين، وتحديدا في هذه الظروف القاهرة التي تستوجب الترفع عن الحسابات الضيقة وتقديم المصلحة الوطنية الجامعة على أي مصلحة أخرى. كل ذلك يقضي بأن تكون الحكومة قادرة وفاعلة بكل المقاييس، وأن تكون علاقات لبنان بأفضل حالتها مع أشقائه وأصدقائه، وأن تبقى سيادة البلاد مصانة فوق كل اعتبار».