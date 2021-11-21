مفرح الشمري



أجرى الملحن القدير أحمد خورشيد أول من أمس عملية جراحية خامسة تضاف الى سلسلة العمليات الجراحية التي أجراها خلال رحلة علاجه بأميركا.



وطمأن خورشيد، من خلال «الأنباء»، أقاربه واصدقاءه ومحبيه وجمهوره بأنه بصحة جيدة ومستقرة حاليا بعد ان تم تغيير «البطاريتين» وتم تركيب بطارية جديدة صغيرة ومتطورة.



وأضاف: الحمد لله على كل حال وأشكر كل من يدعو لي من اهل الكويت الأوفياء، وكل الشكر لـ «الأنباء» ولأصدقائي الفنانين على سؤالهم الدائم عني، والله لا يريهم مكروها بعزيز.



و«الأنباء» من جهتها تدعو المولى عز وجل ان يمن بالشفاء التام على الملحن القدير أحمد خورشيد ويعود لأرض الوطن سالما معافى.



أجر عافية يا بوشهاب.