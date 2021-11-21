تلفوني ما قام يرن مثل أول وكلام أحد المنتجين عورني!

مازلت في مرحلة عمرية تسمح لي بالعمل ولا للاعتزال الطبي

أعيش تجربة وايد مروا بها ومنهم انتصار الشراح الله يرحمها

ياسر العيلة



وقّعت النجمة مرام مؤخرا مع مجموعة السلام «مسرح السلام» عقد مسلسل جديد يحمل عنوان «نساء قلن لا»، من تأليف فواز الشعار، وإخراج خالد الفضلي، والعمل بنظام الحلقات المنفصلة - المتصلة، وتشارك فيه مرام من خلال قصتين، الأولى بعنوان «غش متوسط»، والثانية «مدمن عمل»، وعن سر تواجدها الدائم مع مجموعة السلام التي تشارك معهم حاليا من خلال مسرحية «المهمة الصعبة» بجانب النجوم عبدالعزيز المسلم وجمال الردهان وزهرة الخرجي وعبدالله المسلم وعبدالله الحمادي وآخرين، قالت مرام: شغل الفنان عبدالعزيز المسلم ومجموعة السلام أكاديمي أكثر، وأرتاح بالعمل معهم، وأنا أعتبر نفسي بنت مسرح السلام.



وعن أصداء مسلسلها الأخير «ملاك رحمة» للنجمة شجون الهاجري والمنتج عبدالله عبدالرضا، قالت: العمل «وايد» حلو وأصداؤه جميلة، وتمنيت ان أكمل معهم لكني «طحت» وتعرضت لأزمة صحية بسببها راح مني 30 مشهدا، والحمد لله على كل حال.



وأضافت: من أصداء العمل التي قيلت لي من قبل البعض انه عمل «سوداوي»، وكان ردي طبيعيا ان تكون الأحداث سوداوية كون المسلسل ينتمي لنوعية أعمال القتل والجريمة من خلال قاتلة مجرمة، لكن هل الناس سألت «شلون هذه الفتاة أصبحت مجرمة؟» والأسباب التي دفعتها لذلك، هو نتيجة لما تعرضت له، وهي «ياهل» مثلما جاء بالمسلسل، لافتة إلى انه من خلال ما قرأته من أبحاث كثيرة خاصة بعلم النفس وصلت لنتيجة ان «الإنسان لا يولد مجرما ولكن المجتمع والظروف والبيئة التي نشأ بها هي التي حولته إلى مجرم».



وسألناها عن حالة الحزن التي تغلب على صوتها أثناء حديثها، فأجابت: أشعر بمرارة من يوم طحت بالمستشفى أثناء تصوير مسلسل «ملاك رحمة»، والمنتجون قبل لا يسألوني انتي فاضية أم مرتبطة بأعمال أخرى، مثلما كانوا يسألون! الحين تحول سؤالهم «شلون صحتك الحين؟ وهل انت قادرة على العمل؟ فقد أصبحوا متخوفين من ان أتعرض لأزمة صحية من جديد لدرجة ان احد المنتجين قال لي بشكل مباشر «أخاف أتعاقد معك وتطيحين وتدخلي المستشفى وتخسريني». وأكملت: «كلامه عورني» وانهرت وتعبت أكثر لأن ما في أحد يقول هذا الكلام لأحد بهذا الشكل وفي وجهه، لكن قلت لنفسي «مو كل الأوادم» يعرفون يتحكون.



وتابعت: كلنا بلا استثناء معرضين لوعكات صحية، لكن هناك طبا وعلاجا، والإنسان تتحسن صحته بعدها، وأنا مازلت في مرحلة عمرية تسمح لي بالعمل، فلماذا يشعرونني بأنني غير قادرة على العمل؟ وهل كلامهم ذلك يعني تصريحا بنهاية الخدمة او الاعتزال الطبي بدلا من التقاعد الطبي؟ متناسين ان حياة الفنان في شغله، وأكبر رد عليهم انني بعد هذه الأزمة كنت أقدم بشكل يومي عروض مسرحية «المهمة الصعبة».



وأكملت حديثها: لك ان تتخيل ان تلفوني «ما قام يرن بعد ما كان ما يسكت»، كنت أزعل عندما يأتيني أكثر من عمل في وقت واحد، وكان عندي مشكلة في التنسيق بين الأعمال، لكن الآن الكل أصبح متخوفا من العمل معي، مضيفة: ربما أنا الحين أعيش تجربة وايد ممثلين مروا بها وتعرضوا لمثل هذه الظروف، ومنهم رحمة الله عليها (أم سالم) الفنانة الراحلة انتصار الشراح، وتساءلت: منو ضامن عمره؟ فالفنان الراحل سليمان الياسين توفي أثناء تصوير عمله الأخير، ولا بد ان الجميع يدرك ان كل ذلك هو قضاء وقدر، وأزمة كورونا أكبر دليل على ذلك، هذه الأزمة التي أوقفت كل شيء في العالم والحياة بين يوم وليلة.



واختتمت مرام حديثها بالقول: ربما حدثت لي هذه الأزمة الصحية حتى أهتم بنفسي وصحتي.