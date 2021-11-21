مفرح الشمري



من الشعراء الشباب الذين أستمتع وانا اسمع اغانيهم التي يتغنى بها المطربون الكبار والشباب، الشاعر الشاب محمد جاسم يعقوب، لأنني أشعر بأنه يكتب الشعر بعفوية وتلقائية من خلال مفردات كويتية اصيلة تعيدك الى الماضي وجماليته، مفرداته وأفكاره تختلف عن الآخرين، والدليل اغنية «ابيك تمر» الذي غناها مطرف المطرف ولحنها فهد الناصر والتي تم طرحها من اشهر، ولكن لا تمل من سماعها، لأنها اغنية مكتوبة بطريقة جميلة ذكرتني بأشعار الراحل فائق عبدالجليل.



«اذا فاضي.. ابيك تمر.. تنور عتمة الأشواق.. ابي ننعش علاقتنا.. ونحيي الحب من ثاني.. تعبت اوصف مدى حزني.. وجرح البعد ما ينطاق»، كلمات جميلة من شاعر شاب متمكن من نفسه ومن ادواته ومن افكاره جعل لنفسه حضورا شعريا مختلفا عن باقي الشعراء حاليا، وهذا يدل على موهبته وثقافته ومتابعته الحثيثة لما يطرح في الساحة.



محمد جاسم يعقوب، على الرغم من شهرة والده الكروية لم يستغله ليصل الى ما يريده، ولكنه اراد الدخول للساحة الغنائية خطوة بخطوة لإثبات نفسه فيها كشاعر غنائي دون ان «يستعين بصديق»، وقد تحقق ذلك من خلال تعاونه مع المطرب عادل الماس من خلال اغنية «شيخ الوفا» الذي لحنها أحمد خورشيد وايضا تعاونه مع مطرف المطرف الذي غنى «ابيك تمر»، من ألحان فهد الناصر، بإحساس جميل ارتفع خلاله اسم الشاعر الشاب محمد جاسم يعقوب الذي يعشق الشعر ولديه الكثير من الاشعار الجميلة التي لم تغن بعد.



الشاعر محمد جاسم يعقوب وأمثاله من أبناء الوطن يستحقون الدعم والتشجيع فنتمنى من تلفزيون الكويت التركيز على مثل هذه المواهب حتى يحافظوا على تميزهم في إنتاجاتهم على المستوى المحلي والخليجي والعربي.