عدة أولويات أمام الحكومة الجديدة منها مشاريع مراسيم العفو وبرنامج عملها وسد شواغر القياديين والإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة والرقابة المالية وقضايا غسيل الأموال

مريم بندق



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

هذا، وتم إجراء المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ورئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وعلمت «الأنباء» أن مرسوم تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بترشيح أعضاء الحكومة الرابعة سيصدر قريبا جدا وعلى مرأى العين على ان يبدأ سموه المقابلات مع المرشحين للدخول إلى الحكومة الجديدة التي يطمح لأن تكون قادرة على الصمود والاستمرار والعطاء 3 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن عدة أولويات ستكون أمام الحكومة الجديدة منها إعداد مشاريع مراسيم العفو الجديدة حسب خلاصة اجتماعات لجنة السلطات الثلاث، وبلورة برنامج عمل الحكومة، ومشاريع القوانين التي ستكون ضمن أولويات السلطتين، وسد شواغر القياديين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وتحقيق الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة، وإحكام الرقابة المالية للقضاء على قضايا غسيل الأموال.



من جهة اخرى، تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة آبي أحمد.



وبحث الطرفان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ووجهات النظر حول آخر مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.