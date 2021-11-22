بحث رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح شملان الصباح مع وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف الزياني موضوعات محل اهتمام مشترك.



وأشاد رئيس الجهاز في لقائه بوزير الخارجية البحريني على هامش مشاركته في المنتدى الـ17 للأمن الإقليمي (حوار المنامة) بالجهود التي تقوم بها البحرين لإنجاح هذا الذي المؤتمر الذي يعكس دورها الريادي في تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون المشترك.



وأعرب عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين على استضافة المؤتمر الذي اثبت نجاحه على مدى 17 عاما من خلال طرح قضايا في غاية الأهمية تتعلق في الأمن الإقليمي والدولي.



ويشارك في مؤتمر (حوار المنامة) الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.