بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم ببرقيات تعاز إلى أسر الشهداء: بدر مبارك البريعصي، وسعيد عواض الرشيدي، وسعود نايف الديحاني، ومخلد جبيران الديحاني، و وليد مخلد البريعصي، ونايف محمل المطيري، وفواز بطيحان المطيري، وموسى ستار العنزي، ونايف عواض الرشيدي، وخالد دعيج الخالدي، وسعد منصور العجمي، وبدر متعب المطيري، وفارس عبدالرحمن المطيري، ونايف خلف حويدر، وصلاح حسين العنزي، ومحمد حمود الهوله، ومحمد عبداللطيف الخراز، وفارس محمد العنزي، وحسين علي الشمري، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بتشييع رفات شهداء الوطن.

واستذكر الغانم في برقياته البطولات التي سطرها الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل وطنهم، سائلا الله جلت قدرته ان يرحمهم برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان.