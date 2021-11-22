القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء حول إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان امس - أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل، وأنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على أجهزة «التابلت» داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.