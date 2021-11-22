القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام ومجدي عبدالرحمن



عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا حكوميا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.



وخلال الاجتماع، استعرض محافظ جنوب سيناء، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ والموقف التنفيذي الخاص بها ومنها: مشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ، وديوان عام المحافظة، وإنشاء الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، وتشمل المشروعات أيضا، تطوير مدخل المدينة من المطار (ميداني السلام والصداقة)، وتوفير الماكينات الذكية لتقديم الخدمات للمواطن والسائحين، إلى جانب مشروع الجراجات الذكية، والتوسع في منظومة النقل الذكي.



وتضمنت المشروعات تفعيل الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، وتفعيل منظومة التاكسي الطائر لتسهيل الحركة من شرم الشيخ الى سانت كاترين وتطوير وتأهيل مطار سانت كاترين، حيث أشار وزير الطيران المدني في هذا الصدد إلى أنه بحلول شهر أغسطس 2022 ستنتهي أعمال التطوير والتوسعات في مطار شرم الشيخ. وكلف رئيس الوزراء بأن يتم توفير 100 مليون جنيه أيضا من إجمالي 600 مليون جنيه قيمة تكلفة المشروعات المقترحة، كدفعة أولى، على أن يتم توفير باقي المبلغ تباعا.



في سياق آخر، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية انها تدرس إعطاء جرعة تعزيزية (تنشيطية) من لقاح كورونا للفئة الخاصة بكبار السن والفئات التي تعاني من عوامل خطورة بسبب أمراض مناعية أو مزمنة مع بداية العام المقبل.



ولم تحدد «الصحة» بعد الضوابط المحددة للجرعة التنشيطية إذا كانت ستكون عام أو ستة اشهر، ومن المقرر ان تبدأ الوزارة طرحها بعد الوصول الى المعدل المستهدف للتطعيم بلقاح كورونا 40% من الشعب بنهاية العام.



وكشفت الصحة، ان الجرعة التنشيطية لا يشترط ان تكون من نفس نوع الجرعتين السابقتين للقاح ومن الممكن تناول أي نوع آخر.



إلى ذلك، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار التوسع في تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، مشيرا إلى أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.